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В Днепре маршрутчики взвинтили цены на проезд (фото)
В Днепре водители маршруток начали самовольно повышать цены на проезд. Напомним, в сеть выложили видео огромных очередей на остановках общественного транспорта в Днепре.
Так, на маршруте № 38 стоимость проезда 20 марта повысилась аж до 30 гривен.
Фото выложил в сеть глава профсоюза автомобилистов и перевозчиков Михаил Тонконогий.
Автор снимка допустил, что нововведение может быть связано с запретом перевозки более 10 человек в общественном транспорте.
Напомним, в Харькове маршрутчики начали массово увольняться из-за убыточности перевозок, а мэрия объявила о наборе временных водителей электротранспорта.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.