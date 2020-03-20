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Украина

В Днепре маршрутчики взвинтили цены на проезд (фото)

19:21 20 марта 2020 124
В Днепре маршрутчики взвинтили цены на проезд (фото)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Днепре водители маршруток начали самовольно повышать цены на проезд. Напомним, в сеть выложили видео огромных очередей на остановках общественного транспорта в Днепре.

Так, на маршруте № 38 стоимость проезда 20 марта повысилась аж до 30 гривен.

Фото выложил в сеть глава профсоюза автомобилистов и перевозчиков Михаил Тонконогий.

Автор снимка допустил, что нововведение может быть связано с запретом перевозки более 10 человек в общественном транспорте.

Напомним, в Харькове маршрутчики начали массово увольняться из-за убыточности перевозок, а мэрия объявила о наборе временных водителей электротранспорта.

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