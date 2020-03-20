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Из-за теплой погоды на Киевщине весенний запрет на лов рыбы начался раньше обычного — с 20 марта
В связи с нерестом в водоемах Киевской области запрет на промысловый лов рыбы вводится с пятницы 20 марта, а на любительский — с 22 марта. Об этом сообщает Киевский рыбоохранный патруль. Как правило, такие меры в столичном регионе вводятся с 1 апреля, но необычайно теплые в этом году зима и начало весны внесли коррективы в сроки начала периода размножения рыбы. Поэтому запрет на лов введен раньше традиционной даты.
Рыба выбирает для нереста укромные мелководья, которых много в водохранилищах, заливах и проливах. Поэтому там, а также на озерах запрет продлится дольше всего: на промысловый лов до 28 мая, на любительский и спортивный — до 30 мая. На реках его сроки будут короче на 20 дней: табу на промысловый лов останется в силе до 10 мая, а на любительский и спортивный — до 8 мая.
В районах нерестилищ в этот период также запрещен проход судов (в том числе, лодок), добыча песка, дноуглубительные и взрывные работы, подводная охота.
Однако рыбачить все же можно: в пределах населенных пунктов с берега на удочку с поплавком или донную снасть, а также на спиннинг. На них должно быть по одному крючку.
О фактах нарушения запретов рыбоохрана просит сообщать по телефону (068) 642−80−26.
Напомним, обычно нерестовый период и запрет на добычу водных биоресурсов длится до 30 июня, но каждый регион сам устанавливает сроки, учитывая температурные условия.
Фото с сайта rybalkavreke.ru
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