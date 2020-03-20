Тренировка с любовью: Женя Кот с женой показали, как заниматься спортом дома (видео)

Шоу-бизнес

Украинский хореограф Женя Кот и его жена Наталья Татаринцева, показали, как заниматься спортом дома во время карантина. Ранее тренировку онлайн провела Настя Каменских. Но занятия Жени и Натальи не только помогают держать себя в форме, но и сближают.

А если вспомнить о статистике разводов за время карантина в других странах, сближение чрезвычайно важно.

«Выполняйте все с любовью», — напоминает Кот.

Поклонникам пары видео и упражнения очень понравились.

«Божечки, сколько в этом видео любви», «Вы большие умнички! Очень круто! Так держать», «Какие классные», — восхищаются комментаторы.



А если вам нужно больше идей, чтобы занять себя во время карантина, то посмотрите видео Сергея Притулы. Там много идей, а с реализацией их вы справитесь даже лучше, чем сам Притула.

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