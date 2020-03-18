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Шоу-бизнес

Карантин с пользой: Настя Каменских провела онлайн тренировку

15:55 18 марта 2020 230
Настя Каменских
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Певица Настя Каменских/NK на карантине использует время с пользой. И не только для себя, но и для своих поклонников. Она решила помочь пользователям сети не унывать и держать себя в отличной физической форме. Звезда, фигуре которой можно только позавидовать, предлагает потратить свободное время на борьбу с лишними килограммами.

«Я решила мотивировать вас не только словами, но и личным примером и поддержкой, поэтому завтра организовываю нашу совместную утреннюю тренировку! Ведь вместе намного легче и приятнее заниматься», — написала Настя в Instagram.

Тренироваться она предлагает именно утром, когда организм «быстрее переходит в режим жиросжигания, поэтому выполнение упражнений будет эффективней».

Онлайн тренировку Каменских провела в прямом эфире и показала несколько упражнений — планки, выпады, приседания.

Поклонникам такая идея понравилась, они просят сделать занятия регулярными.

Напомним, из-за карантина отменены все концерты и другие мероприятия. У артистов появилось много свободного времени.

Ранее звезды шоу-бизнеса рассказали, как не заразиться коронавирусом.

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