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Шоу-бизнес

«Нет детей — делайте»: веселые советы Притулы для тех, кто на карантине (видео)

19:01 20 марта 2020 56
Сергей Притула
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинский шоумен Сергей Притула решил посоветовать соотечественникам, чем заняться на карантине из-за коронавируса. До этого, как мы помним, украинские звезды уже давали советы, среди которых — смотреть фильмы, читать, заниматься спортом.

Притула же советует заниматься с детьми. «Нет детей — делайте», — посоветовал он. Также среди советов шоумена — готовка, забота о родных, занятия музыкой, иностранные языки и многое другое.

Напомним, что карантин позволил многим звездам сделать то, что они давно хотели. Так, муж Ольги Сумской разобрал и вынес новогоднюю елку.

Сама Ольга Сумская шьет защитные маски.

Слава Каминская занялась выпечкой тортов.

Настя Каменских проводит тренировки онлайн.

А если вам не подходит опыт звезд, вы всегда можете посмотреть хорошее кино. Предлагаем вам пятерку самых популярных комедийных сериалов.

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