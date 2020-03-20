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«Нет детей — делайте»: веселые советы Притулы для тех, кто на карантине (видео)
Украинский шоумен Сергей Притула решил посоветовать соотечественникам, чем заняться на карантине из-за коронавируса. До этого, как мы помним, украинские звезды уже давали советы, среди которых — смотреть фильмы, читать, заниматься спортом.
Притула же советует заниматься с детьми. «Нет детей — делайте», — посоветовал он. Также среди советов шоумена — готовка, забота о родных, занятия музыкой, иностранные языки и многое другое.
Напомним, что карантин позволил многим звездам сделать то, что они давно хотели. Так, муж Ольги Сумской разобрал и вынес новогоднюю елку.
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