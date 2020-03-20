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Культура и искусство

Карантин с пользой: «ходим» в художественный музей онлайн

22:50 20 марта 2020 27
Картина с музея
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине в связи с карантином из-за коронавируса, который ввели минимум на несколько недель, жизнь людей переменилась. Есть заболевшие, поэтому надо быть особо осторожными, ограничить социальные контакты, не ходить в гости, соблюдать респираторный режим и придерживаться норм гигиены. Можно сидеть дома с пользой. Читать, смотреть фильмы, заниматься домашними делами, а еще… ходить в музеи не покидая квартиры. Так, Национальный музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко предлагает совершить виртуальную экскурсию. С помощью запущенного 3D онлайн-тура можно побродить по нескольким залам.

Оцифровка продолжается. В настройках предлагается самостоятельная прогулка либо записанная музеем. Виртуальная экскурсия позволяет пройтись по первому и второму этажу, ознакомиться с интерьером музея.

В музее имени Богдана и Варвары Ханенков (раньше он назывался Киевским музеем западного и восточного искусства) собрана огромная экспозиция произведений искусства от коллекционеров и благотворителей конца ХIХ — начала ХХ веков. Здесь демонстрируются оригинальные полотна европейских мастеров — Питера Пауля Рубенса, Джентиле Беллини, Хуана Сурбарана, Франсуа Буше и других. Ценными являются скульптуры и собрания прикладного искусства Европы, редкие образцы бытового искусства Ирана, Тибета, Китая, Японии, а также небольшие коллекции предметов Древней Греции, Рима, Египта. Фонды музея насчитывают более 25 000 предметов и более тысячи артефактов экспонируются постоянно.

Ранее сообщалось, что театр имени Ивана Франка из-за карантина покажет спектакли онлайн, а Киевская оперетта запускает бесплатные спектакли онлайн.

Также можно совершить виртуальные туры по музеям под открытым небом, 25 музеям Львовщины, а также виртуальные экскурсии более 20 музеями Украины.

Фото khanenkomuseum.kiev.ua

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