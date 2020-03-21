Коронавирус помог: в Китае создана сверхточная система распознавания лиц в масках (видео)

Мир

Несмотря на то, что защитные тканевые маски изготавливаются из очень неподходящих материалов и не всегда являются эффективным средством против вирусов, многие люди все равно продолжают их носить. И в некоторых случаях это причиняет определенные неудобства: к примеру, в провинции Хубэй, откуда начала распространяться по миру коронаинфекция, вход в некоторые медицинские заведения контролируется системой распознавания лиц, но она бессильна в том случае, когда большинство людей носит маски.

При этом требовать от сотрудников не носить маски в условиях пандемии также лишено всякого смысла.

В таких условиях инженерам компании Hanwang, занимающейся средствами биометрической идентификации, удалось создать систему, которая способна узнавать лица людей в масках в 95% случаев. Об этом изданию Financial Times рассказал глава фирмы Лэй Хуан.

Алгоритмы новой системы распознавания усовершенствовали таким образом, чтобы они могут делать предположения о том, как ничем не закрытые лица должны будут выглядеть, когда на них наденут защитную маску. Получая данные с камеры, алгоритм сравнивает «задрапированные» лица не только с оригинальными образами людей из существующей базы данных, но и со сгенерированными на основе этих образов лицами в виртуальных масках. Весь процесс распознавания при этом длится менее секунды.

Обучение алгоритма проходило на двух наборах данных. В первый были включены снимки 2000 сотрудников Hanwang, которые сфотографировались с незакрытым лицом, а также в различных масках. Второй, более масштабный набор, состоял из снимков шести миллионов человек как без масок, так и в них (в этом случае — наложенных на исходный снимок при помощи искусственного интеллекта).

Уже в ближайшее время новая система может быть внедрена для распознавания медперсонала в больницах провинции Хубэй — именно там находится город Ухань, из которого стартовала вспышка Covid-19. Также ее наверняка получат китайские полицейские: главным клиентом компании Hanwang числится Министерство общественной безопасности Китая, которое уже активно использует алгоритмы распознавания.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) озвучила рекомендации по использованию медицинских масок. В частности, здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию COVID-19. А тем, кто кашляет или чихает, носить маску необходимо.

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