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Как спастись от коронавируса при помощи мужских трусов: сеть взорвало эпичное видео

12:00 20 марта 2020 80
Маска из мужских трусов
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

По сети активно распространяется шуточное видео, на котором девушка делает дефицитную в условиях коронавируса защитную маску из… мужских трусов.

Легким движением руки нижнее белье превращается в, практически, балаклаву. «Я считал, что видел все, что касается коронавируса. Но нет, видимо ошибся. Отныне мужчины будут бегать и искать в продаже труселя для себя», — говорится в комментарии к видео, которое на своей страничке в соцсетях выложил одессит Виктор.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине опровергли фейковые сообщения о том, что маска может защитить от коронавируса, если ее носить «правильной» стороной.

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