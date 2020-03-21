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Во Львове утверждают, что заразившийся коронавирусом мужчина уже выздоровел
Во Львове заявляют об исцелении первого жителя региона, у которого был диагностирован коронавирус COVID-19.
По словам пресс-секретаря Львовской ОГА Дарьи Бавзалук в комментарии агентству «Гал-Инфо», анализы на COVID-19 львовянин сдавал 13 марта. Они оказались положительными. Однако по состоянию на 20 марта симптомы у пациента отсутствовали. Теперь осталось, чтобы отсутствие коронавируса в его организме подтвердили в референс-лаборатории Минздрава.
«Мужчина переведен на домашний карантин… Он здоров, перенес болезнь», — заявил и.о. начальника департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.
У супруги львовянина коронавирус не обнаружили.
Напомним, на данный момент в Украине официально подтвержден один случай исцеления — в Черновцах.
Также стоит отметить, что 20 марта во Львовскую в областную инфекционную больницу с подозрением на коронавирус госпитализировали семерых людей. Все они — пассажиры пяти спецпоездов, которые приехали из стран Евросоюза.
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