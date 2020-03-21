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Украина

Прибыли домой с температурой: во Львове госпитализировали 7 пассажиров спецпоездов из стран ЕС

1:36 21 марта 2020 21
Поезд из ЕС
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Во Львове, где в пятницу подтвердили коронавирус у одного из граждан, произошел еще один случай, связанный с распространением коронавируса: в областную инфекционную больницу госпитализированы семерых людей.

Все они — пассажиры пяти спецпоездов, которые приехали из стран Евросоюза.

Об этом заявил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько, пишет Интерфакс-Украина.

«Сегодня в Украину прибыли пять поездов из Пшемысля, едущих до Киева. В каждом из поездов находились от 500 до 800 человек. Во Львове вышли около 660 пассажиров. Всем пассажирам измеряли температуру на границе и во Львове, и в результате этих действий семерых человек доставили в инфекционную больницу для проведения диагностики», — сказал Васько на брифинге в пятницу.

По его словам, остальные пассажиры подписали согласие о том, что им известно о нормах законов Украины, в частности, о карантине для прибывающих из-за границы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 23:00 пятницы, 20 марта, в Украине подтвержден 41 случай заражения коронавирусом, три их них летальные. Новые случаи распространения COVID-19 были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях.

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