- 01:36 Прибыли домой с температурой: во Львове госпитализировали 7 пассажиров спецпоездов из стран ЕС
- 00:56 Коронавирус в радость: модель воспользовалась опустевшим городом для съемок в белье
- 00:35 Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех областях
- 20.03 23:49 Коронавирус в Европе: Австрия и Польша объявили о продлении карантина до 13 апреля
- 20.03 23:43 С чистого листа: участникам "Евровидения" придется писать новые песни
- 20.03 23:18 Выезд из Украины в ЕС закрыт не для всех: на кого не распространяются ограничения
- 20.03 23:15 Минздрав сообщил о новых случаях COVID-19 в Украине
- 20.03 22:50 Карантин с пользой: «ходим» в художественный музей онлайн
- 20.03 22:34 Студентов-медиков хотят привлечь к борьбе с коронавирусом в Украине
- 20.03 21:45 Недавно вернулась из Франции: появились данные о зараженной коронавирусом харьковчанке
- 20.03 21:21 Как правильно носить и снимать маску: озвучены важные советы
- 20.03 21:19 Поджог райотдела полиции в Николаеве: выяснились резонансные детали
Прибыли домой с температурой: во Львове госпитализировали 7 пассажиров спецпоездов из стран ЕС
Во Львове, где в пятницу подтвердили коронавирус у одного из граждан, произошел еще один случай, связанный с распространением коронавируса: в областную инфекционную больницу госпитализированы семерых людей.
Все они — пассажиры пяти спецпоездов, которые приехали из стран Евросоюза.
Об этом заявил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько, пишет Интерфакс-Украина.
«Сегодня в Украину прибыли пять поездов из Пшемысля, едущих до Киева. В каждом из поездов находились от 500 до 800 человек. Во Львове вышли около 660 пассажиров. Всем пассажирам измеряли температуру на границе и во Львове, и в результате этих действий семерых человек доставили в инфекционную больницу для проведения диагностики», — сказал Васько на брифинге в пятницу.
По его словам, остальные пассажиры подписали согласие о том, что им известно о нормах законов Украины, в частности, о карантине для прибывающих из-за границы.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 23:00 пятницы, 20 марта, в Украине подтвержден 41 случай заражения коронавирусом, три их них летальные. Новые случаи распространения COVID-19 были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..