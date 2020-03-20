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Украина

Первого выздоровевшего от коронавируса украинца выписали из больницы (видео)

16:43 20 марта 2020 80
Черновцы
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 20 марта, в Черновцах выписывают 39-летнего мужчину, у которого впервые в Украине 3 марта обнаружили коронавирус.

Как сообщает МБ, второй лабораторный анализ на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат, то есть пациент выздоровел. По стандартам ВОЗ мужчина теперь считается безопасным для окружающих, т.к. два теста подряд показали отрицательный результат. Поэтому сегодня он вернулся домой.

Как сообщается, мужчина не захотел пока общаться с журналистами.

«Сказал, что ему нужно немного восстановиться, и тогда он, возможно, расскажет всю историю. Он выписан домой здоровым, на некоторый период он все-таки будет находиться дома в самоизоляции», — заявил главный врач областной больницы Сергей Цинтар.

Ранее сообщалось, что на Волыни попытались сбежать из больницы пациенты с подозрением на коронавирус.

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