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Там нужнее? На испанском ТВ показали разгрузку респираторов из Украины (видео)
Испанский телеканал RTVE подтвердил факт поставок в страну противоэпидемических средств защиты, произведенных в Украине.
На показанном видео испанцы выгружают коробки с респираторами украинской компании «Бук», причем, как свидетельствует маркировка на коробках, респираторы были произведены в конце февраля,
На сайте компании продукция доступна для свободной продажи.
С 11 марта в Украине официально запретили экспорт товаров противоэпидемического назначения. Однако, невзирая на запрет, предприимчивые дельцы регулярно пытаются переправлять через границу Украины партии защитных средств.
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