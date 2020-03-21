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Украина

Там нужнее? На испанском ТВ показали разгрузку респираторов из Украины (видео)

9:55 21 марта 2020 596
Скрин видео
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Испанский телеканал RTVE подтвердил факт поставок в страну противоэпидемических средств защиты, произведенных в Украине.

На показанном видео испанцы выгружают коробки с респираторами украинской компании «Бук», причем, как свидетельствует маркировка на коробках, респираторы были произведены в конце февраля, т. е. еще до подтверждения первого случая COVID-19 в Украине.

На сайте компании продукция доступна для свободной продажи.

С 11 марта в Украине официально запретили экспорт товаров противоэпидемического назначения. Однако, невзирая на запрет, предприимчивые дельцы регулярно пытаются переправлять через границу Украины партии защитных средств.

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