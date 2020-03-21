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Коронавирус COVID-19 обнаружили у жены замглавы Харьковского облсовета
Коронавируч добрался до Харькова — факт инфицирования подтвердили у супруги заместителя председателя Харьковского областного совета Владимира Скоробагача Виктории, он сам также госпитализирован.
О факте госпитализации сообщила пресс-секретарь политика Виктория Петрухина.
По ее информации, 37-летняя Виктория Скоробагач находится на самоизоляции.
Что касается ее супруга, то его госпитализировали в Киеве.
«Он стал хуже себя чувствовать, вечером вчера (т.е. 20 марта) его госпитализировали. Чувствует себя не очень хорошо», — сказала она.
Ранее в Минздраве сообщили об инфицировании первой харьковчанки. В соответствии с обнародованной информацией, она находится в Киеве.
Отметим, что ведущие медики страны призывают сограждан к соблюдению карантинных ограничений, в частности — строгой самоизоляции, предупреждая, что в противном случае сценарий развития событий может стать критическим.
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