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Из Украины в ЕС пытались вывезти крупную партию масок (фото)
Через таможенный пост «Чоп» Закарпатской таможни пытались переправить огромную партию медицинских масок, экспорт которых из-за коронавирусной инфекции запрещен. Это уже не первый подобный случай. Ранее в пункте пропуска «Устилуг» задержали мужчину, который хотел вывезти в Польшу 10 тыс. защитных масок.
-Вечером в пятницу, 20 марта, во время прохождения таможенного контроля в одном из грузовых автомобилей было обнаружено 80 тысяч медицинских масок, которые пытались вывести из Украины в страны Европейского союза, — сообщает ГУ Национальной полиции Закарпатской области.
Товар изъят. Протокольные материалы переданы в следственный отдел для правовой оценки действиям представителя коммерческой структуры.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве вооруженные грабители напали на предпринимателей и отобрали у них 100 тысяч медицинских масок.
Также напомним, что испанский телеканал RTVEв своем сюжете показал разгрузку респираторов производства украинской компании.
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