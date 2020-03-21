Вооруженные иностранцы отобрали у киевлянина 3 миллиона гривен: детали происшествия (фото, видео)

Происшествия

В Киеве задержали группу иностранцев, совершивших вооруженный разбой. Инцидент произошел у пункта обмена валют по улице Мечникова в Печерском районе, куда доверенное лицо предпринимателя прибыл с заданием продать 100 тысяч долларов. Напомним, 19 февраля аналогичное преступление было совершено в Деснянском районе.

Как сообщили в полиции, на месте его уже ждали пятеро вооруженных людей, которые, угрожая пистолетом, отобрали у курьера сумку с деньгами, в которой было порядка 3 миллионов гривен.

Совершив налет, нападавшие скрылись.

Тем не менее вскоре полиции удалось вычислить место их нахождения — те пытались отсидеться на съемных квартирах в Днепровском районе.

При задержании злоумышленники оказывали сопротивление — при попытке сбежать протаранили авто полиции, — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

При них были найдены все похищенные средства, а также несколько номерных автомобильных знаков (очевидно, бандиты меняли номера на своем авто для конспирации).

Уголовное производство открыто по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»). Санкция указанной статьи состоит в лишении свободы на срок до 15 лет.

Напомним, в конце февраля в Киеве было совершено дерзкое вооруженное нападение на отделение «Новой Почты», которое попало на камеру видеонаблюдения.

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