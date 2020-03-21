«Встречаем конец света достойно»: Ксения Собчак взорвала сеть интимным видео

Шоу-бизнес

Российская телеведущая Ксения Собчак взорвала сеть пикантным видео с участием своего второго мужа, режиссера Константина Богомолова, которого она называет своим первым мужчиной.

Судя по описанию видео, которое Собчак выложила в Instagram, кадры были сняты в общественном месте — в ресторане «Сахалин».

Мужчина расстегнул пуговицы на платье жены, продемонстрировал ее прозрачное белье и сделал несколько ласкающих движений.

«Пятница .Вечер. Ресторан „Сахалин“. Морских ежей нет и паникеров тоже нет. Близость катастрофы не чувствуется. Помыли руки. Зажгли свечи и заказали гречи… Встретим конец света достойно», — написала Ксения, сопроводив запись хэштегами #смертьейклицу и #пандемия.

Часть пользователей восхитились жизнелюбием пары.

«Ой, хоть отвлекутся от коронавируса. Горячие сводки», — написала некая Елена.

«Вау», — не сдержала восхищения Лиза Асрумян.

В то же время нашлись и те, кто напомнил знаменитостям о социальной ответственности.

На данный момент ролик увидели 743 тысячи пользователей сети.

Отметим, ранее стало известно, что экс-супруг Собчак Максим Виторган впервые рассказал о своем новом романе. Пассией режиссера стала 28-летняя Нино Нинидзе.

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