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Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые рассказали о своем романе
Российские актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе, о романе которых стало известно прошлым летом, впервые рассказали о своих отношениях. Звездная пара украсила обложку глянца и поделилась откровениями. Говорят, что познакомились на дне рождения общей подруги Аглаи Тарасовой. Между 47-летним Максимом и 28-летней Нино сразу возникла симпатия, но тогда каждый разъехался по своим делам.
«Максим улетел на Шпицберген на съемки. Начали переписываться», — рассказала Нино. Летом они уже отдыхали вместе, познакомили детей от предыдущих браков. Однако съезжаться и жить вместе влюбленные пока не спешат.
«В отношениях двух людей важно свести к минимуму соревнование эго. И еще общение двух людей должно провоцировать личностный рост. До тех пор пока люди растут личностно, отношения будут сохраняться. Как только этот процесс завершится — они закончатся. Думаю, это важнее, чем просто дополнять друг друга. Отношения должны провоцировать: у кого-то — терпимость, у кого-то — амбициозность», — сказал Виторган в интервью журналу HELLO!
Нино и сейчас не любит говорить о личном, предпочитает не афишировать закулисную жизнь.
«Я не могла понять, почему чужие люди задают мне беспардонные вопросы, ведь то, что происходит между двумя людьми, принадлежит только им. Сначала резко реагировала, а потом просто перестала отвечать», — говорит Нинидзе.
С журналистами влюбленные пообщались в Омане, где провели романтичный отпуск.
Поговаривают, что бывший муж Ксении Собчак сделал возлюбленной предложение и готовится к свадьбе. Но об этом пара пока молчит.
Раннее «ФАКТЫ» писали о том, что звезда «Дизель Шоу» Виктория Булитко рассказала, когда выйдет замуж.
Фото https://www.instagram.com/mvitorgan, HELLO!
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