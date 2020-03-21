Вопреки карантину: в Киеве продавцы умудряются торговать продуктами на улице (фото)

Украина

В Киеве много мест, куда каждую субботу люди с пригородных сел привозят на продажу фрукты, овощи, консервацию. Несмотря на введенный в связи с карантином запрет на торговлю на улице продуктами питания, в субботу, 21 марта, часть этих людей решила не нарушать традицию базарного дня. На проспекте Правды, поблизости от 14-й Государственной нотариальной конторы шла оживленная торговля творогом, молоком, квашеной капустой, солеными огурцами, домашними колбасой и пирожками, картошкой, свеклой… Трое продавцов разложили товар на раскладных столиках, еще один — на поставленных друг на друга ящиках. Возле каждого из импровизированных «прилавков» толпились покупатели.

Становлюсь в очередь к одному из столиков и спрашиваю продавца: «Цены из-за коронавируса не выросли?». «Пока нет. Так что берите побольше». «Покупателей из-за карантина не убавилось?», — задаю еще один вопрос. «Вы же сами видите, что все идет нарасхват», — сухо отвечает продавщица. — «У меня здесь много постоянных покупателей». «Знаете, что из-за карантина запрещено торговать продуктами под отрытым небом?», — продолжаю надоедать. «Я вас умоляю! У меня все «стерильно», — задорно смеясь ответила женщина.

Вдруг из-за спины громыхнуло командирским басом: «Мужчина, не мешайте продавцу работать!». «А вы не боитесь принести домой с продуктами коронавирус?», — спрашиваю басовитого пенсионера. «Если ты боишься, что здесь делаешь?!», — огрызнулся он в ответ.

Я вышел из очереди. На ближайшем перекрестке на билборде размещен плакат от UNICEF «Тримай дистанцiю з хворим 1,5−2 метри. Простi речi рятують життя».

Возле рынка «Мостицкий» (он закрыт на карантин до 3 апреля) много ежедневно функционирующих фруктово-овощных раскладок. Все они работали. Как пояснил владелец одной из них, товар разместили в закрытых зимних павильонах. Поэтому торговать можно.

До карантина возле этих раскладок на перекрестке проспекта Правды и улицы Вышгородской ежедневно было масса стихийных торговок овощами и фруктами. Особенно много их выстраивалось там по субботам. На этот раз нет ни одной: на перекрестке за порядком следит наряд Национальной гвардии Украины.

Напомним, киевлянку оштрафовали на 17 тыс. грн. за нарушение правил карантина. Она продавала продукты питания с рук в неустановленном месте.

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