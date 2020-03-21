«Хуже любого вируса»: на Волыни дети добивали камнями упавшего на улице мужчину

Происшествия

Дикий инцидент произошел в Шахтерском районе Нововолынска (Волынская область). Проходившая по улице девушка заметила мужчину, который лежал на земле и пытался встать. Люди обходили его стороной, а дети кидали в него камни и назвали «бомжарой». Ранее в Киеве подростки избили бездомного.

— Вышла в магазин. Вижу, как возле дома № 27 лежит человек и пытается встать. С балкона двое детей кричат: «Вставай, бомжара». Чем-то кидают в сторону лежащего на земле человека. Подошла ближе, чтобы им сказать: «Кто бы это не был, они не имеют право на такое поведение!». Но когда подошла поближе, увидела, что человек (мужчина среднего возраста) истекает кровью. Кровь текла из разбитого носа и губ. Я вызвала «скорую»,— рассказывает в сети Instagram пользователь Niverska Brows.

По ее словам, подошедшие люди узнали этого мужчину. Оказывается, он живет в соседнем доме и недавно пережил инсульт. Алкоголь он не употреблял. Скорее всего, ему стало плохо. Соседи сказали, что после болезни он очень плохо ходит.

В соцсетях, девушка обратилась к родителям с призывом, чтобы они «вкладывали в своих детей меньше денег и больше человечности, совести. Больше, больше добра! Ибо «такие люди — хуже любого оружия или вируса…».

На родителей подростков составили админпротокол. Им грозит штраф.

Напомним, в Киеве группа парней с 14-летней девочкой убили мужчину во время ограбления.

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