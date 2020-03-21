- 15:12 В Ивано-Франковской области выявлен второй случай инфицирования коронавирусом: что об этом известно
- 15:06 «Хуже любого вируса»: на Волыни дети добивали камнями упавшего на улице мужчину
- 14:57 Останутся только спецрейсы: в Тернополе остановят общественный транспорт
- 14:50 Стоит ли сейчас снимать деньги с депозитов: озвучен важный совет
- 14:47 Бразильский фанат собрал уникальную коллекцию игровых футболок Шевченко
- 14:25 В Киеве копы заломали парня, снимавшего на видео, как они выталкивают "лишних" пассажиров из троллейбуса
- 14:13 Ужесточение карантина в Киеве: Кличко выступил с экстренным обращением
- 14:00 Поставляли комплектующие для военной техники в Россию: в Украине разоблачили преступную схему
- 13:31 Тотальный карантин: Аваков анонсировал ужесточение контроля над украинцами из-за коронавируса
- 13:28 «Действенные народные методы»: Ломаченко показал, как борется с коронавирусом
- 13:20 Под Харьковом военные попали в жесткое ДТП
- 13:09 В Киеве полностью остановят движение общественного транспорта из-за карантина: названа дата
«Хуже любого вируса»: на Волыни дети добивали камнями упавшего на улице мужчину
Дикий инцидент произошел в Шахтерском районе Нововолынска (Волынская область). Проходившая по улице девушка заметила мужчину, который лежал на земле и пытался встать. Люди обходили его стороной, а дети кидали в него камни и назвали «бомжарой». Ранее в Киеве подростки избили бездомного.
— Вышла в магазин. Вижу, как возле дома № 27 лежит человек и пытается встать. С балкона двое детей кричат: «Вставай, бомжара». Чем-то кидают в сторону лежащего на земле человека. Подошла ближе, чтобы им сказать: «Кто бы это не был, они не имеют право на такое поведение!». Но когда подошла поближе, увидела, что человек (мужчина среднего возраста) истекает кровью. Кровь текла из разбитого носа и губ. Я вызвала «скорую»,— рассказывает в сети Instagram пользователь Niverska Brows.
По ее словам, подошедшие люди узнали этого мужчину. Оказывается, он живет в соседнем доме и недавно пережил инсульт. Алкоголь он не употреблял. Скорее всего, ему стало плохо. Соседи сказали, что после болезни он очень плохо ходит.
В соцсетях, девушка обратилась к родителям с призывом, чтобы они «вкладывали в своих детей меньше денег и больше человечности, совести. Больше, больше добра! Ибо «такие люди — хуже любого оружия или вируса…».
На родителей подростков составили админпротокол. Им грозит штраф.
Напомним, в Киеве группа парней с 14-летней девочкой убили мужчину во время ограбления.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..