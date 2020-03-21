27.44 / 28.25 29.18 / 30.33
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Возил туристов за границу: против инфицированного COVID-19 украинца открыли уголовное производство

15:34 21 марта 2020 175
уголовное дело
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Полиция Житомирской области открыла уголовное производство в отношении зараженного COVID-19 мужчины, который изначально предоставил неправдивую информацию о круге лиц, которые могли находиться с ним в контакте.

Производство открыто по статье Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений».

Напомним, в ходе расследования выяснилось, что заболевший COVID-19 причастен к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину (по его информации, он вернулся из-за границы с другом и его сыном).

Полицейские установили, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек. Сейчас выясняются их контакты, место проживания, а также разъясняется необходимость соблюдения режима самоизоляции.

Как сообщали «ФАКТЫ», первая смерть от коронавируса в Украине была зафиксирована в Житомирской области.

По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай заражения COVID-19.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

камень в руке

«Хуже любого вируса»: на Волыни дети добивали камнями упавшего на улице мужчину

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Билл Гейтс

Из-за коронавируса Украину и другие развивающиеся страны ждет катастрофа — Билл Гейтс

Выдача наличной валюты

Стоит ли сейчас снимать деньги с депозитов: озвучен важный совет

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер