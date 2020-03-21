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Возил туристов за границу: против инфицированного COVID-19 украинца открыли уголовное производство
Полиция Житомирской области открыла уголовное производство в отношении зараженного COVID-19 мужчины, который изначально предоставил неправдивую информацию о круге лиц, которые могли находиться с ним в контакте.
Производство открыто по статье Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений».
Напомним, в ходе расследования выяснилось, что заболевший COVID-19 причастен к перевозке организованной группы туристов в Австрию и обратно в Украину (по его информации, он вернулся из-за границы с другом и его сыном).
Полицейские установили, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек. Сейчас выясняются их контакты, место проживания, а также разъясняется необходимость соблюдения режима самоизоляции.
Как сообщали «ФАКТЫ», первая смерть от коронавируса в Украине была зафиксирована в Житомирской области.
По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай заражения COVID-19.
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