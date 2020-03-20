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Минздрав сообщил о 10 новых случаях COVID-19 в Украине
В Украине увеличилось количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.
Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, на 22:00 20 марта речь шла о 39 заболевших.
В частности, 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области.
Напомним, коронавирус 20 марта был подтвержден
А в Черновицкой области выздоровел первый украинец, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию.
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