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Украина

Скандал вокруг экспорта украинских респираторов в Испанию: появилась реакция таможни

16:31 21 марта 2020 431
Маска
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Государственной таможенной службе Украины сообщили, что респираторы, которые были поставлены в Испанию, были экспортированы еще до постановления правительства, которое запрещает такой экспорт. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

«В СМИ появилось сообщение о том, что в Испании разгружают респираторы из Украины. Экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно. Постановление Правительства № 214, которая запрещает экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности масок и респираторов, было принято 11 марта 2020 года», — говорится в сообщении таможни.

В ведомстве также отметили, что после введения запрета таможня пресекла вывоз 260 тысяч масок и респираторов за границу.

Как писали «ФАКТЫ», ранее через таможенный пост «Чоп» Закарпатской таможни пытались переправить огромную партию медицинских масок, а в пункте пропуска «Устилуг» задержали мужчину, который хотел вывезти в Польшу 10 тысяч защитных масок.

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