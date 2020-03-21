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В Крыму заявили о первом инфицированном коронавирусом
В оккупированном Крыму подтвержден первый случай заражения COVID-19. Об этом в Facebook сообщил так называемый «глава» полуострова Сергей Аксенов.
По его словам, житель полуострова прибыл из Франции через государственную границу России в автомобильном пункте пропуска. Заболевший при пересечении границы якобы не сообщил информацию о пребывании в странах, где распространен коронавирус.
С симптомами ОРВИ его госпитализировали в медучреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Пациент получает необходимое лечение. Состояние его средней степени тяжести.
Люди, с которыми контактировал заболевший на территории полуострова, находятся на изоляции, за ними установлено медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование.
Отметим, российский министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов заявил, что в аннексированном Крыму под наблюдением медиков находятся 212 человек, еще 16 человек находятся в изоляторах, сообщает «Крым.Реалии».
Напомним, в Украине открыли уголовное производство в отношении зараженного COVID-19 мужчины, который изначально предоставил неправдивую информацию о круге лиц, которые могли находиться с ним в контакте. Мужчина из Житомирской области возил из Украины в Австрию и обратно около 30 туристов, а сообщил только о своем друге и его сыне.
Как писали «ФАКТЫ», в Житомирской области в связи с распространением COVID-19 ввели режим чрезвычайной ситуации.
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