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Столкнулись Mercedes и скутер: первые детали и фото страшной аварии в Киеве
В субботу, 21 марта, в Киеве в районе Выставочного центра, на перекрестке улиц Голосеевская и Васильковская, произошло ДТП, в котором пострадал скутерист.
По предварительной информации, парень на скутере Honda двигался по тротуару, а затем решил выехать на дорогу, чтобы, попасть на Васильковскую.
Mercedes, для которого этот маневр оказался неожиданным, уходя от удара, выехал на встречную полосу. Но столкновения избежать не удалось.
Скутерист в тяжелом состоянии был госпитализирован. Предварительный диагноз — открытая черепная травма, кома. Личность пострадавшего пока не установлена. Есть только предположение, что он студент одного из столичных вузов. При нем не нашли документов, а на скутере отсутствовали номерные знаки.
Напомним, 20 марта в Харьковской области произошло ДТП, в котором столкнулись грузовые автомобили, один из которых принадлежит военным. Машины получили механические повреждения. А на днях на Новообуховской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
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