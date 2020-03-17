Происшествия

Смертельное ДТП под Киевом: первое фото и видео с места аварии

Во вторник, 17 апреля, под Киевом на Новообуховской трассе произошло смертельное ДТП — в сеть выложили видео, снятое на месте чрезвычайного происшествия. Ранее на трассе Киев — Чоп в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель Dacia Logan и его пассажирка.

Как сообщает «Киев оперативный», дорогу на Новообуховской трассе не поделили водители автомобилей Audi и Daewoo. «К сожалению, есть погибшие. Детали устанавливаются. Берегите себя», — говорится в сообщении.

А «dtp.kiev.ua» выложил в сеть фото с места дорожно-транспортного происшествия. Сообщается, что ДТП произошло в районе Ходосовки в сторону Киева.

«Lanos не подлежит восстановлению. На месте спасатели, пожарная служба, скорая, полиция. Устанавливаем количество пострадавших и детали происшествия», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сумской области столкнулись микроавтобус Renault и рейсовый автобус сообщением Сумы — Знобь-Новгородское. В этом ДТП погибли водитель и два пассажира микроавтобуса.

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