Одесса отменяет бесплатный проезд для льготников в общественном транспорте

Украина

С понедельника, 23 марта, в Одессе отменяют бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта для пассажиров, на которых распространяются такие льготы. Ранее, напомним, аналогичные меры были приняты в Черновцах и Львове.

Как сообщил вице-мэр Одессы Павел Вугельман, соответствующее решение принято в субботу, 21 марта, по итогам совместного совещания объединенных штабов, в которые входят чиновники, правоохранители, общественники.

«Общественный транспорт продолжает работать, но с понедельника отменяется льгота на проезд для всех льготных категорий граждан. Данная отмена льгот — исключительно на период карантина. Мы призываем всех людей, особенно пожилого возраста оставаться дома, не использовать общественный транспорт», — сказал Вугельман.

Заметим, еще накануне руководство Одесского горсовета ставило себе в заслугу то, что «в некоторых других городах отменили бесплатный проезд в городском общественном транспорте, а мы не собираемся это делать — заботимся о старшем поколении, людях пенсионного возраста».

По словам вице-мэра, пока в Одессе больных коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, с подозрением на эту болезнь в инфекционной больнице сейчас находятся 13 человек.

По данным Одесской обладминистрации, за последние две недели с подозрениями на инфицирование короновирусной инфекцией в Одесской инфекционной клинической больнице, определенной на период карантина в качестве основной госпитальной базы, находилось 62 человека, в Измаильской центральной районной больнице — 2.

«Всего 42 анализа были отправлены в одесскую лабораторию и 10 — в референс-лабораторию Киева. Все результаты на коронавирус COVID-19 отрицательны. Однако еще 10 анализов находятся в процессе отработки», — сообщили в областной администрации.

Отмечается, что ситуацию с увеличением количества пациентов, поступающих в инфекционные отделения, медики объясняют сезонной вспышкой гриппа и ОРВИ. Из-за схожести симптомов больных проверяют и на коронавирус.

«На данный момент ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией в Одессе и регионе нет», — резюмировали в обладминистрации.

Напомним, в настоящее время в Украине подтверждены 47 случаев заболевания COVID-19. Три человека умерли.

Фото uc.od.ua

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