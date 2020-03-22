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Рулон туалетной бумаги и четыре бутылки вина: Ангела Меркель закупилась во время карантина (фото, видео)

9:07 22 марта 2020 716
Ангела Меркель
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Канцлера Германии Ангелу Меркель сфотографировали в супермаркете недалеко от ее квартиры в Берлине, где фактически введен карантин. Как сообщает издание Bild, глава правительства сделала покупки, в числе которых были один рулон туалетной бумаги, четыре бутылки вина, мыло, фрукты и другие товары. И расплатилась на кассе карточкой.

Канцлер была в неизменном брючном костюме. И без защитной маски.

65-летняя госпожа Меркель часто совершает покупки лично — так что, как отмечают немецкие СМИ, это не было пиаром.

Ранее Ангела Меркель обратилась к нации в связи с распространением коронавируса. По ее словам, со времен Второй мировой войны Германия не сталкивалась с подобными вызовами, где многое зависит от единства и солидарности в обществе.

На данный момент в Германии зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения COVID-19. 75 человек умерли.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве зарегистрированы семь новых случаев заражения коронавирусом.

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