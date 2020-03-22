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- 09:07 Рулон туалетной бумаги и четыре бутылки вина: Ангела Меркель закупилась во время карантина
Рулон туалетной бумаги и четыре бутылки вина: Ангела Меркель закупилась во время карантина (фото, видео)
Канцлера Германии Ангелу Меркель сфотографировали в супермаркете недалеко от ее квартиры в Берлине, где фактически введен карантин. Как сообщает издание Bild, глава правительства сделала покупки, в числе которых были один рулон туалетной бумаги, четыре бутылки вина, мыло, фрукты и другие товары. И расплатилась на кассе карточкой.
Канцлер была в неизменном брючном костюме. И без защитной маски.
Merkel in Berliner Supermarkt — Die Kanzlerin zahlt mit Karte https://t.co/xMfIRLxyfl— BILD (@BILD) March 21, 2020
65-летняя госпожа Меркель часто совершает покупки лично — так что, как отмечают немецкие СМИ, это не было пиаром.
Ранее Ангела Меркель обратилась к нации в связи с распространением коронавируса. По ее словам, со времен Второй мировой войны Германия не сталкивалась с подобными вызовами, где многое зависит от единства и солидарности в обществе.
На данный момент в Германии зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения COVID-19. 75 человек умерли.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве зарегистрированы семь новых случаев заражения коронавирусом.
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