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Ловкость рук и никакого мошенничества: Усик восхитил сеть трюком с монетами (видео)
Непобедимый украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик готовится в тренажерном зале к поединку с британцем Дереком Чисорой, который может быть перенесен из-за коронавируса с 23 мая на более поздний срок, а в паузах между подходами к снарядам упражняется в различных приемчиках.
Так, крымчанин повторил трюк своего кума и коллеги Василия Ломаченко, который тот продемонстрировал фанатам еще в ноябре 2017 года.
Усик, записав на видео свое достижение, оставил скромную подпись «Тренировочные моменты», добавив хештэги «УсикЧисора» и «тренировочный лагерь».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик удивил новым образом, отрастив усы и бороду.
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