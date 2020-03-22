Политика

Бредит ГУЛАГом: Кива неожиданно "заскучал" за Сталиным и нарвался на жесткий ответ

Народный депутат Украины Илья Кива, который ранее неоднократно попадал в скандалы, опубликовал пост в Facebook, в котором выразил мнение, что сейчас Украине нужен Иосиф Сталин для того, чтобы навести порядок в стране.

«Как нам сегодня не хватает такой личности, чтоб навести порядок в нашей стране!» — написал он.

В сети активно обсуждают данный пост.

«Ностальжи по ГУЛАГу. Как вам?» — написала известный политолог Алеся Яхно.

«Можна подавать в суд за нарушение закона о декоммунизации», — предложил Владимир Цыбулько.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Кива участвовал в драке в одном из киевских ресторанов. Там народный депутат вступил в пререкания с одним из посетителей заведения, подошел к нему и попытался ударить головой, но получил в ответ удар по лицу. В драке с Ильей Кивой участвовал ветеран АТО Михаил Майнмана. После столкновения охрана Кивы напала на ветерана.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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