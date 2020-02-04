- 13:37 Рада сделала первый шаг к сокращению числа нардепов
- 13:23 Зеленский теряет доверие украинцев: обнародованы результаты свежего соцопроса
- 13:18 Верят в сильного "старшего брата": генерал метко описал отношение украинцев к войне с Россией
- 13:17 Гассиев впервые выйдет в ринг после поражения от Усика: названо имя соперника и дата боя
- 13:11 Планируйте день правильно: гороскоп на 5 февраля для всех знаков зодиака
- 13:00 Кива в Раде якобы переписывался с Жириновским: в сеть попало новое скандальное видео
- 12:57 Беременная дочь Сумской показала редкое фото с мужем
- 12:45 Студентка-иностранка заказала убийство бывшего мужа: в СБУ раскрыли детали
- 12:45 Критиковал Кадырова: во Франции убили известного чеченского блогера
- 12:39 Грустный Киану Ривз попал на страницы украинского учебника истории
- 12:37 Трамп шокировал дурашливым поведением во время исполнения национального гимна США
- 12:16 В Черкассах патрульный спас девушку: в сети показали видео
Кива в Раде якобы переписывался с Жириновским: в сеть попало новое скандальное видео
В сеть слили видео, на котором, как утверждается, народный депутат Украины Илья Кива, недавно устроивший драку с ветераном АТО, ведет переписку с одиозным российским политиком Владимиром Жириновским.
В частности, на видео показан экран смартфона с нелицеприятными отзывами о Кабинете министров и его руководителе Алексее Гончаруке. Кадры опубликовал youtube-канал TK Media.
Позже в комментарии «Павловский ньюз» Кива подтвердил, что знаком с Жириновским, и что общается с ним.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, как Жириновский в Москве раздает деньги прохожим, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто еще? Сироты, крепостные, холопы».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?