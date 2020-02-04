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Украина

Кива в Раде якобы переписывался с Жириновским: в сеть попало новое скандальное видео

13:00 4 февраля 2020 331
Илья Кива
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть слили видео, на котором, как утверждается, народный депутат Украины Илья Кива, недавно устроивший драку с ветераном АТО, ведет переписку с одиозным российским политиком Владимиром Жириновским.

В частности, на видео показан экран смартфона с нелицеприятными отзывами о Кабинете министров и его руководителе Алексее Гончаруке. Кадры опубликовал youtube-канал TK Media.

Позже в комментарии «Павловский ньюз» Кива подтвердил, что знаком с Жириновским, и что общается с ним.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, как Жириновский в Москве раздает деньги прохожим, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто еще? Сироты, крепостные, холопы».

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