Общество и люди

Волонтер и дизайнер авторских кукол Елена Вербец из Ровно, узнав из выпуска новостей, что имеющийся у нее медицинский аппарат — кислородный концентратор — необходим для лечения больных коронавирусной инфекцией, подарила его городской инфекционной больнице. В нынешней ситуации женщина могла бы выручить за это оборудование немецкого производства немалые деньги, но поступила, как ей подсказала совесть.

— В финансовом плане я человек не богатый, — сказала «ФАКТАМ» Елена Вербец. — Но продавать сейчас такой аппарат было бы недостойным поступком. Вообще моя семья много чего передает — как на фронт, так и в больницы. Например, прежде мы подарили одному из медицинских заведений партию немецких глюкометров (приборов для измерения давления. — Авт.). Их отправили нам из Германии друзья мужа, и мы нашли клинику, где эти аппараты были нужны. Так же вышло и с кислородным концентратором. Друзья вручили его мужу еще в начале зимы, но мы не знали, в какой конкретно больнице он необходим. Как только мне стало известно, что эти аппараты используются для лечения больных коронавирусом, тут же предложила его врачам инфекционной больницы. Они с благодарностью приняли подарок, заявили, что он им понадобится, если в Ровно люди начнут болеть COVID-19.

Как сообщали «ФАКТЫ», уже сегодня, 22 марта, ожидается прибытие в Украину из Китая военного самолета с медицинским оборудованием, необходимым для борьбы с COVID-19.

Фото со страницы Елены Вербец в Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter