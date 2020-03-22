- 13:23 Кейт Миддлтон показала новое фото с детьми в честь Дня матери
- 13:22 США вышли на третье место по количеству заразившихся COVID-19
- 13:21 Шах и мат, ученые: патриарх Кирилл утвердил специальную молитву против коронавируса
- 13:11 Волонтер подарила клинике в Ровно дорогостоящий аппарат для лечения больных коронавирусной инфекцией
- 12:55 "Карантин — это не каникулы": известные украинки призвали родителей быть примером для детей
- 12:54 Какие спортивные события отменили и перенесли из-за коронавируса: полный список
- 12:23 Народный протест: в центре Одессы недовольный ограничениями пассажир лег на рельсы перед трамваем
- 12:18 Удачи и неприятности: гороскоп на 23 марта для всех знаков зодиака
- 12:12 Украина продала в Испанию 100 тысяч масок по 2 гривни за штуку: Нефьодов говорит, что все легально
- 12:01 Бредит ГУЛАГом: Кива неожиданно "заскучал" по Сталину и нарвался на жесткий ответ
- 11:57 В Николаеве полицейские в драке подстрелили мужчину
- 11:24 Не время экономить: Ермак купил себе Mercedes за 3 миллиона
Волонтер подарила клинике в Ровно дорогостоящий аппарат для лечения больных коронавирусной инфекцией
Волонтер и дизайнер авторских кукол Елена Вербец из Ровно, узнав из выпуска новостей, что имеющийся у нее медицинский аппарат — кислородный концентратор — необходим для лечения больных коронавирусной инфекцией, подарила его городской инфекционной больнице. В нынешней ситуации женщина могла бы выручить за это оборудование немецкого производства немалые деньги, но поступила, как ей подсказала совесть.
— В финансовом плане я человек не богатый, — сказала «ФАКТАМ» Елена Вербец. — Но продавать сейчас такой аппарат было бы недостойным поступком. Вообще моя семья много чего передает — как на фронт, так и в больницы. Например, прежде мы подарили одному из медицинских заведений партию немецких глюкометров (приборов для измерения давления. — Авт.). Их отправили нам из Германии друзья мужа, и мы нашли клинику, где эти аппараты были нужны. Так же вышло и с кислородным концентратором. Друзья вручили его мужу еще в начале зимы, но мы не знали, в какой конкретно больнице он необходим. Как только мне стало известно, что эти аппараты используются для лечения больных коронавирусом, тут же предложила его врачам инфекционной больницы. Они с благодарностью приняли подарок, заявили, что он им понадобится, если в Ровно люди начнут болеть COVID-19.
Как сообщали «ФАКТЫ», уже сегодня, 22 марта, ожидается прибытие в Украину из Китая военного самолета с медицинским оборудованием, необходимым для борьбы с COVID-19.
Фото со страницы Елены Вербец в Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.