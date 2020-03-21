Мир

В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека

В Италии, уже обогнавшей Китай по количеству жертв от COVID-19, в субботу, 21 марта, умерли 793 человека.

Как сообщает Би-би-си, более чем у 53 500 итальянцев диагностирован коронавирус. Это на 6 500 человек больше, чем в предыдущие сутки.

На сегодняшний день с начала распространения инфекции в Италии умерли 4825 человек.

По состоянию на вечер 21 марта в мире зарегистрировано более 300 тысяч лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 12 948 — летальные, выздоровели 94 625 человек.

Напомним, в Италии из-за большого количества смертей от COVID-19 не только медики, но и крематории не справляются с нагрузкой.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Украине на утро 21 марта зафиксирован 41 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19, из них 3 летальных.

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