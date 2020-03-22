Происшествия

Душили и кусали: двоим житомирским полицейским грозит тюрьма за нападение на коллегу

В полиции Житомирской области произошел инцидент, который расследует территориальное управление ГБР. Двое полицейских патрульной полиции напали на своего коллегу и причинили ему травмы.

Речь идет о нападении, совершенном еще в 2018 году. По предварительной информации, инспектор отдела дорожного движения долгое время не появлялся на работе. В связи с этим его начальник вместе с патрульными приехал в дом к инспектору по связям с общественностью, где скрывался прогульщик. Во время беседы инспектор-прогульщик напал на начальника отдела: ударил кулаком по голове, повалил на пол и начал душить. Ему на помощь пришла вторая подозреваемая — она укусила руководителя отдела за плечо.

В результате пострадавший получил многочисленные синяки, ссадины и сотрясение головного мозга

Патрульные, прибывшие с руководителем, пытались прекратить драку и одеть на инспектора наручники.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее «ФАКТЫ» писали об инциденте в Николаеве, где полицейские в драке подстрелили мужчину. А в Харькове полицейские обстреляли автомобиль, ранив пассажира.

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