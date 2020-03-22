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Украина

Полиция проконтролирует самоизоляцию вернувшихся из-за границы украинцев

16:11 22 марта 2020 97
украинцы возвращаются
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Все украинцы, которые в эти дни возвращаются из-за границы специальными эвакуационными рейсами, подписывают согласие на добровольную самоизоляцию. Гражданину выдается памятка о правилах поведения в ближайшие две недели. Кроме того, за соблюдением самоизоляции будут следить полицейские. Об этом предупредил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Режим самоизоляции должен длиться 14 дней. Данные о вернувшихся передаются в специальную базу, к которой получат доступ эпидемиологи и полицейские. «При нарушении гражданином подписанного обязательства будем инициировать привлечение к административной ответственности», — предупредил Ляшко.

Инструкция от Минздрава предлагает тем, кто вернулся из-за границы и находится на самоизоляции, предупредить о сложившейся ситуации семейного врача и поддерживать с ним связь. Срочно обратиться за медпомощью необходимо, если во время самоизоляции появились опасные симптомы: кашель, одышка, лихорадка, диарея.

«Самоизоляция означает, что вы не менее 14 дней избегаете любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения. Недопустимы контакты с глазу на глаз ближе 1,5 метра и более 15 минут», — говорится в инструкции. Минздрав рекомендует самоизолировавшимся использовать услуги служб доставки с онлайн-оплатой, а доставленные товары просить оставлять за дверью.

Напомним, в Украине зарегистрировано 47 случаев инфицирования коронавирусом. Печальное лидерство сохраняет Черновицкая область.- 25 случаев. Уже есть первые наказанные за нарушение правил карантина.

Фото mvs.gov.ua

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