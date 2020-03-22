Происшествия

Сломаны руки и ноги: известный украинский спортсмен тяжело пострадал в ДТП под Киевом (фото)

Под Киевом в ДТП сильно пострадал известный украинский спортсмен, призер международных соревнований по спортивной ходьбе Руслан Дмитренко.

Авария случилась вечером 21 марта возле села Артемовка Бориспольского района. На трассе столкнулись два автомобиля, а одного из водителей зажало в искореженной машине. Спасателям пришлось применять специальные инструменты для деблокации. Пострадавшего отвезли в больницу Борисполя.

Жительница Борисполя Оксана Медин уточнила, что Руслан Дмитренко в ДТП получил многочисленные переломы ног и рук. Спортсмену предстоят сложные операции и длительная реабилитация.

Напомним, ранее спасатели предупредили об аварийно опасной обстановке на дорогах из-за резкого ухудшения погоды, сильного ветра и дождя со снегом.

Фото Оксана Медин/Facebook, kv.dsns.gov.ua

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