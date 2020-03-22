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В Украине заражение коронавирусом подтвердили у 63 человек
В Украине подтверждены 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. В каждом третьем случае — у 22 пациентов — заболевание протекает тяжело. Об этом рассказал и.о. руководителя Центра общественного здоровья Игорь Кузин.
По словам Кузина, с момента обнародования последних данных Минздрава подтверждены 16 новых случаев заражения. Кроме того, еще у 645 человек подозревают коронавирус. 114 подозрительных случаев добавились за последние сутки. Об этом представитель ЦОЗ рассказал в эфире канала «Украина 24».
О распространении коронавирусной болезни по Украине «ФАКТЫ» предлагают следить онлайн. Отдельно отслеживаются случаи заболевания COVID-19 украинцев в других странах.
22 марта в Украину из Китая должна прибыть крупная партия экспресс-тестов и систем для ПЦР-диагностики. Тестирование на коронавирус будет проводиться более активно, есть вероятность, что будут выявлены новые заболевшие.
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