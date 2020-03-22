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Украина

В Минздраве призвали ввести в Украине режим чрезвычайного положения

23:14 22 марта 2020 322
Коронавирус в Украине
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Министр здравоохранения Илья Емец, признавший ранее слабость национальной «недореформированной» системы здравоохранения, выступил за введение в Украине чрезвычайного положения.

Об этом глава ведомства заявил в интервью одному из телеканалов, заявили в пресс-службе ведомства.

«Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы», — подчеркнул Емец.

По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине лабораторно подтверждены 73 случая заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки подтвердили 20 новых заражений в Киеве и три в Ивано-Франковске. Пришли положительные результаты анализов по трем пациентам из Киевской, Львовской и Черкасской областях. В целом за 22 марта подтверждены 26 новых случаев заболевания.

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