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"Самое трудное впереди": Емец выступил с важным обращением
Министр здравоохранения Украины Илья Емец, который ранее заявил о возможном ужесточении карантинного режима, признал слабость национальной «недореформированной» системы здравоохранения, и предупредил о том, что самое трудное ждет Украину впереди.
В новом обращении министр подчеркнул, что не допустить реализации худшего сценария может лишь строгое соблюдение карантинного режима.
«Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться», — предупредил Емец.
В частности, необходимо заботиться о собственной безопасности, состоянии престарелых родственников и не игнорировать первые симптомы респираторных заболеваний, поскольку именно такое поведение пациентки в Ивано-Франковске привело к ее гибели.
«Помните, что только 20% всех случаев заболеваний, спровоцированных новой коронавирусной инфекцией, являются тяжелыми и только около 3% нуждаются в реанимационных мерах», — подчеркнул министр, отметив, что надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, ошибочно.
Напомним, в Киеве начали штрафовать за нарушение карантинных ограничений.
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