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Украина

"Самое трудное впереди": Емец выступил с важным обращением

18:08 20 марта 2020 121
Министр Емец
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Министр здравоохранения Украины Илья Емец, который ранее заявил о возможном ужесточении карантинного режима, признал слабость национальной «недореформированной» системы здравоохранения, и предупредил о том, что самое трудное ждет Украину впереди.

В новом обращении министр подчеркнул, что не допустить реализации худшего сценария может лишь строгое соблюдение карантинного режима.

«Самое трудное впереди. Вирус будет распространяться», — предупредил Емец.

В частности, необходимо заботиться о собственной безопасности, состоянии престарелых родственников и не игнорировать первые симптомы респираторных заболеваний, поскольку именно такое поведение пациентки в Ивано-Франковске привело к ее гибели.

«Помните, что только 20% всех случаев заболеваний, спровоцированных новой коронавирусной инфекцией, являются тяжелыми и только около 3% нуждаются в реанимационных мерах», — подчеркнул министр, отметив, что надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, ошибочно.

Напомним, в Киеве начали штрафовать за нарушение карантинных ограничений.


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