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Парацетамол и не только: зараженная COVID-19 врач рассказала, что помогло ей выздороветь

Распространение коронавируса в мире приводит к тому, что часто его жертвами становятся не только беспечные граждане, но и медики, которые пытаются излечить их от опасного недуга.

Одной из таких медиков стала и глава Королевского колледжа семейных врачей, доктор Клэр Герада из Великобритании.

В интервью изданию Mail Online она рассказала о том, как заразилась COVID-19 и затем боролась с ним, пишет Express.

При этом Клэр назвала три простых средства, которые помогли выздороветь.

По словам медика, она была инфицирована во время посещения рабочей конференции в Нью-Йорке.

По возвращении домой, 60-летняя врач почувствовала, что заболела: она заметила у себя такие симптомы, как сухой кашель, усталость, боль в горле, дрожь, лихорадку.

«Я поняла, что это был коронавирус, так как никогда сильно не болела, к тому же сезон гриппа почти закончился. Я сделала тест и получила положительный результат на COVID-19», — рассказала она.

Первым делом Клэр Герада последовала рекомендации о самоизоляции. Ее лечение в домашних условиях было простым. В частности, врач ела куриный суп. Это блюдо медик назвала превосходным источником натурального пенициллина, — его употребление поддерживало в моменты слабости и возвращало ей аппетит.

Также, по словам врача, она принимала две таблетки парацетамола три раза в день и пила много домашнего лимонада.

«Сочетание куриного супа, парацетамола и обильного питья помогло излечиться от вируса», — считает доктор Герада.

В то же время она отметила, что ее здоровье до того момента было крепким, она не имела серьезных хронических заболеваний.

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