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Украина

Украинцы попали в плен: пираты похитили семерых моряков в Гвинейском заливе

4:18 23 марта 2020 106
Корабль
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

У берегов далекой Африки, в Гвинейском заливе, который давно облюбовали пираты, произошло новое похищение: в плен попали семь украинских моряков с судна MSC Talia F попали в плен к пиратам.

Об этом, в воскресенье, 22 марта, пишет Seafarers journal.com.

Сообщается, что контейнеровоз направлялся из порта Ломе в порт Либревиль.

Всего на борту судна находилось 17 членов экипажа.

По непонятной причине, пираты во время нападения пираты взяли в плен именно семерых украинских моряков. Целью подобных нападений обычно является получение выкупа с судовладельцев.

Судьбы пленников в данный момент неизвестна, судно продолжило рейс.

Информация о похищении пока что подтверждена официальными источниками.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце прошлого года вооруженные пираты атаковали греческий нефтяной танкер Happy Lady у берегов Камеруна (Африка), похитив восьмерых членов экипажа. В их числе оказался гражданин Украины.

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