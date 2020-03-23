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Украинцы попали в плен: пираты похитили семерых моряков в Гвинейском заливе
У берегов далекой Африки, в Гвинейском заливе, который давно облюбовали пираты, произошло новое похищение: в плен попали семь украинских моряков с судна MSC Talia F попали в плен к пиратам.
Об этом, в воскресенье, 22 марта, пишет Seafarers journal.com.
Сообщается, что контейнеровоз направлялся из порта Ломе в порт Либревиль.
Всего на борту судна находилось 17 членов экипажа.
По непонятной причине, пираты во время нападения пираты взяли в плен именно семерых украинских моряков. Целью подобных нападений обычно является получение выкупа с судовладельцев.
Судьбы пленников в данный момент неизвестна, судно продолжило рейс.
Информация о похищении пока что подтверждена официальными источниками.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце прошлого года вооруженные пираты атаковали греческий нефтяной танкер Happy Lady у берегов Камеруна (Африка), похитив восьмерых членов экипажа. В их числе оказался гражданин Украины.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!