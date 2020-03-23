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COVID-19 не щадит никого: в семье главного "вора в законе" в РФ нашли коронавирус

4:41 23 марта 2020 181
Якобы Шакро Молодой
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Семья главного «вора в законе» России Шакро Молодого (Захария Калашова), который якобы возглавляет один из двух самых мощных воровских кланов, заразилась коронавирусом.

Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, супруга криминального авторитета Марина Гольдберг и его 15-летний сын Даниил сдали анализы на инфекцию, и тесты показали положительный результат.

После этого они решили находиться в самоизоляции в особняке Шакро в подмосковном поселке Николина гора.

Но вскоре, согласно информации канала «112», из особняка в Московской области женщину и парня забрали в поселок Коммунарка на лечение.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сам Калашов пребывает в тюрьме: в марте 2018 года он был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), и осужден. Судья Константин Дубков также подтвердил главенствующую роль Калашова в криминальном мире России, которую он занял после смерти криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) в 2013 году.

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