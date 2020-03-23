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Расплата за карантин: Facebook снизит скорость и качество видео
Владельцы грешащей частыми сбоями социальной сети Facebook и принадлежащей ей Instagram решили еще больше усложнить жизнь своим пользователям, снизив качество и скорость загружаемого видео.
Речь в первую очередь идет о странах Европы, охваченных пандемией коронавируса. Таким нехитрым трюком у Цукерберга решили уменьшить нагрузку на компьютерные сети во время карантина, который объявлен в ряде европейских стран, пишет Engadget.
Отмечается, что эти меры приняты после того, как тысячи европейцев начали работать из дома.
«Чтобы снизить вероятность потенциальной перегрузки сети, мы временно снизим скорость передачи видео в Facebook и Instagram в Европе. Мы привержены сотрудничеству с нашими партнерами для регулирования любого ограничения пропускной способности в этот период повышенного спроса», — цитирует издание представителя Facebook.
Издание напоминает, что Facebook и Instagram не первыми прибегают к такому ограничению. Ранее по той же причине компания Alphabet Inc. уведомила видеохостинг YouTube, что уменьшит качество видео в Европейском Союзе.
Подобные драконовский меры приняли также Disney и Netflix.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что администрация сайта PornHub заявила о том, что после начала пандемии коронавируса и введения карантина в разных странах посещаемость ресурса значительно возросла. В среднем по миру посещаемость PornHub выросла на 11%, а в страдающей от коронавирусе Италии — на целых 57%.
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