Шоу-бизнес

«Наследство – это противно»: Дэниел Крэйг ничего не оставит детям из своего 146-миллионного состояния

Исполнитель роли Джеймса Бонда, британский актер Дэниэл Крэйг, заявил, что не завещает ни единого пенни своим детям. «Наследство — это противно», — сказал 52-летний актер в интервью журналу Saga. Крэйг добавил, что, согласно своей философии, намерен «избавиться от денег или раздать их» перед тем, как уйти на тот свет.

У Дэниела имеется 28-летняя дочь Элла от брака с актрисой Фионе Лаудон. А также двухлетняя дочь от второй жены — актрисы Рэйчел Вайс. Рэйчел родила девочку в 48 лет. Имя дочки пара скрывает.

Состояние актера оценивается примерно в 146 миллионов долларов. За роль в картине «007: Не время умирать», которая станет последней серией «бондианы» с его участием, Крэйг, по слухам, получил гонорар в размере 21 миллиона долларов.

После выхода в прокат предыдущего фильма «007: Спектр» Крэйг говорил, что больше не намерен сниматься в роли Джеймса Бонда — «скорее, вскроет себе вены». Но затем передумал.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с Дэниелом Крэйгом: «15 лет играть Джеймса Бонда — большая привилегия, но и своего рода приговор».



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter