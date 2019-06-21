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Принц Чарльз побывал на съемках фильма о Джеймсе Бонде: экскурсию для него провел Дэниел Крэйг (фото)

Принц Уэльский Чарльз посетил съемочную площадку нового, 25-го фильма о Джеймсе Бонде, название которого до сих пор официально не сообщалось. Экскурсию для 70-летнего наследника престола провел исполнитель главной роли — английский актер Дэниел Крэйг.

Отмечается, что Чарльз прибыл в тот момент, когда Крэйг и Рейф Файнс, который играет главу MI6 отрабатывали одну из сцен, в ходе которой герой Фанса дает «хорошую взбучку» Бонду.

Принц с интересом ознакомился с закулисьем кинопроекта, пообщался с «девушками Джеймса Бонда» — актрисами Наоми Харрис и Лашаной Линч, а также прочими членами коллектива, и обсудил с 51-летним Крэйгом их совместную любовь к автомобилям Aston Martin. Как известно, именно такие машины предпочитает агент 007. А в коллекции Чарльза имеется раритетный Aston Martin DB5 Volante.

Как напоминает газета The Sun, визит Его Высочества произошел спустя несколько недель после того, как съемки в павильоне британской киностудии Pinewood были приостановлены из-за прогремевшего на взрыва в результате неудачно выполненного трюка. Зданию был нанесен серьезный урон. «Надеюсь, у вас тут больше ничего не взрывалось в последнее время?», — поинтересовался принц. «Пока что нет», — ответили ему.

Чарльз с "девушками Бонда"

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