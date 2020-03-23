27.26 / 28.14 28.93 / 30.22
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Собака почувствовала землетрясение еще до того, как оно произошло (видео)

8:50 23 марта 2020 359
Собака на диване
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сеть попало видео, доказывающее, что животные способны ощущать приближение землетрясения. Камера видеонаблюдения, установленная в доме проживающего в американском штате Юта семейства Морган, засняла, как домашний пес по кличке Беар, который мирно спит на диване, внезапно открывает глаза. Потом он поднимает голову и тревожно осматривается. Поначалу кажется, что все спокойно, но затем все начинает трястись. Беар заметно пугается. Потом появляются бегущие в панике хозяева, и собака кидается к ним.

Позже миссис Морган рассказала, что Беар был сам не свой еще примерно за час до землетрясения: он беспокойно бегал по дому.

Эксперты говорят, что собаки способны ощущать сейсмическую активность.

Сила подземного толчка составила 5,7 баллов по школе Рихтера. В районе Солт-Лейк-Сити без электричества остались 73 тысячи домов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что столица Хорватии пострадала в результате сильного землетрясения.

Читайте также: Собака усыновила осиротевшую обезьянку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

степаненко малахов

На украинском ТВ в прямом эфире показали российское шоу: сеть вскипела

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Собака на диване

Собака почувствовала землетрясение еще до того, как оно произошло (видео)

Женщина в защитной маске

Китайцы показали, как правильно носить маски, чтобы не болели уши – забавное видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер