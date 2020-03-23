Мир

Собака почувствовала землетрясение еще до того, как оно произошло (видео)

В сеть попало видео, доказывающее, что животные способны ощущать приближение землетрясения. Камера видеонаблюдения, установленная в доме проживающего в американском штате Юта семейства Морган, засняла, как домашний пес по кличке Беар, который мирно спит на диване, внезапно открывает глаза. Потом он поднимает голову и тревожно осматривается. Поначалу кажется, что все спокойно, но затем все начинает трястись. Беар заметно пугается. Потом появляются бегущие в панике хозяева, и собака кидается к ним.

Позже миссис Морган рассказала, что Беар был сам не свой еще примерно за час до землетрясения: он беспокойно бегал по дому.

Эксперты говорят, что собаки способны ощущать сейсмическую активность.

Сила подземного толчка составила 5,7 баллов по школе Рихтера. В районе Солт-Лейк-Сити без электричества остались 73 тысячи домов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что столица Хорватии пострадала в результате сильного землетрясения.

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