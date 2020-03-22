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Мир

Столица Хорватии пострадала в результате сильного землетрясения (фото, видео)

10:43 22 марта 2020 125
Землетрясение
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Хорватии 22 марта произошло два землетрясения. В Загребе есть разрушения в центре города. Местные медики сообщили о гибели ребенка.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,3 произошел в 6:24 утра в семи километрах к северу от Загреба на глубине 10 километров, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Vijesti.

В 7:01 утра в Загребе ощущалось новое землетрясение магнитудой 5,0, а в 7:41 произошел третий толчок магнитудой 3,7. В центре города зафиксировано повреждение зданий, в частности, упала часть верхушки южной башни центрального собора столицы Хорватии.

В некоторых районах города не было электричества и воды. Министерство внутренних дел призывает граждан находиться вне своих домов на безопасном расстоянии в связи с карантином.

Ранее Национальный штаб гражданской защиты Хорватии принял решение приостановить движение общественного транспорта с 22 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. За последние 24 часа коронавируса в Хорватии заразились 78 человек, общее число заражений составляет 206.

Как писали «ФАКТЫ», недавно землетрясение было зафиксировано на территории Одесской области. Так, 9 марта были зафиксированы подземные толчки незначительной мощности. Это были отголоски землетрясения, эпицентр которого находился в горах Вранча (южная часть восточных Карпат) на глубине 129−136 км.

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