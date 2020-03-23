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Украина

На украинском ТВ в прямом эфире показали российское шоу: сеть вскипела

8:53 23 марта 2020 656
степаненко малахов
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на шестой год российской агрессии, в эфире украинских телеканалов открыто демонстрируют продукт авторства кремлевских пропагандистов. Более того, российские шоу идут в эфир без редактирования, с логотипами федеральных каналов РФ. В сети возмущаются, что Украина даже не пытается защищать свое информпространство.

«Сегодня. В Независимой Украине. С логотипами федерального канала государства-агрессора, — обращает внимание блогер Андрей Смолий. — Это уже не пренебрежение — это прямая демонстрация где страна, куда она движется и где мы все скоро будем с такими подходами».

Комментаторы в соцсетях согласны, что в Украине некому возглавить информационную войну за телеэфир. У ведомств, призванных противостоять российским пропагандистам, нашлись более важные дела.

Украинцы согласны: как и на любой войне, пассивность в защите своих интересов обернется общей бедой.

Напомним, телеведущая Янина Соколова считает, что украинцы живут в состоянии информационной войны все время независимости, поэтому очень важно учиться отвечать на мастерскую ложь России. А медиаэксперт Татьяна Котюжинская обращает внимание, что власть почему-то не использует свои огромные технологические возможности для коммуникации и не берется развенчивать российские фейки.

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