Нардеп из "Слуги народа" раскритиковала Зеленского за «договорняк» по Донбассу

Украина

После демарша ряда народных депутатов Украины из президентской фракции партии «Слуга народа», раскритиковавших согласование руководителем Офиса президента Андреем Ермаком документа об учреждении «консультативного совета» с участием представителей ОРДЛО, с критическим заявлением выступила и «слуга народа» Елизавета Ясько, являющаяся руководителем парламентской делегации в ПАСЕ.

Так, в своей статье, опубликованной на сайте «Европейской правды», она пишет, что подписание такого документа (это собирались сделать 25 марта) даст России возможность и документальные основания утверждать о своей якобы непричастности агрессии в Украине и уничтожит шестилетнюю работу юристов по привлечению страны-агрессора к ответственности в судах.

Также народный депутат Украины говорит об опасности снятия международных санкций с России и ведения прямых переговорах с оккупационными администрациями. «Чтобы пересечь рубикон, не нужно даже их (ОРДЛО. — Ред) „официальное признание Украиной“ — достаточно самого факта переговоров. В международном праве существует концепция „де-факто признание“, согласно которой подобные действия со стороны Украины могут трактоваться как признание представителей так называемых „ЛНР/ДНР“ единственными независимыми представителями ОРДЛО», — говорится в статье.

Отметив, что решение Трехсторонней контактной группы о создании «консультативного совета» еще не подписано, а лишь согласовано, Елизавета Ясько добавляет: «Это означает, что официальный Киев имеет шанс обойти российскую ловушку, а наши чиновники — избежать огромной ошибки. По моему (и не только моему) убеждению, это решение не принесет мира на Востоке. Это решение не укрепит позиции Украины в мире. Это решение не укрепит рейтинг президента. Это решение не объединит украинское общество. К сожалению».

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