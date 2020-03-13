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Шаг к федерализации? Украина в Минске подписала важный документ с Россией
В столице Беларуси Минске, где на днях состоялась встреча главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, подписаны договоренности о создании нового органа.
Как сообщает ZN.UA в документе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) говорится об учреждении Консультативного совета, которым оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) определены как субъект, а России присвоили статус гаранта-наблюдателя, как и Германии, Франции и ОБСЕ.
Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.
В документе определена основная задача Совета — это «осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины».
«В состав Совета с правом решающего голоса входят 10 представителей от Украины, 10 представителей от отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, Российской Федерации, Федеративной Республики Германия, Французской Республики (при согласии ОБСЕ, РФ, ФРГ, Франции», — говорится в документе.
То есть в данном протоколе Россия представлена не как сторона конфликта на Донбассе, а как сторона-наблюдатель.
Копии документов опубликованы на сайте издания.
Напомним, в Украине идет подготовка к очередному обмену удерживаемыми лицами. В список на предстоящий обмен пленными, в частности, включены 86 незаконно заключенных крымских татар, которые находятся в тюрьмах России и оккупированного Крыма.
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