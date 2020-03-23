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Спорт

«Муж начинает бесить»: красивейшая биатлонистка планеты тяжело переживает карантин (фото)

14:26 23 марта 2020 529
Доротея Вирер с мужем
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Спортсмены как правило проводят много времени вдали от родных, находясь на тренировочных сборах и соревнованиях. И наслаждаются каждой лишней минутой, проведенной в кругу семьи.

Впрочем, когда этого времени слишком много, то оно может пойти лишь во вред. Как, к примеру, в семье одной из красивейших биатлонисток мира 29-летней итальянки Доротеи Вирер, ставшей обладательницей Хрустального кубка мира по итогам сезона-2019/2020, которая находится в карантине у себя дома и жалуется на «легкое недопонимание» с мужем.

«Шестой день карантина. Муж начинает меня бесить», — написала спортсменка на своей странице в Instagram. Отметим, что Вирер замужем за горнолыжником Стефано Коррадини, который старше своей супруги на 13 лет.

Впрочем, карантин — это также и прекрасная возможность отдохнуть после тяжелого сезона. Практически целыми днями итальянка не встает с постели, наслаждаясь любимой музыкой и фильмами, но при этом не забывает и о домашних делах. «19:00. Наконец-то я встала с дивана, сняла пижаму и приступаю к уборке», — разместила биатлонистка веселый пост в соцсети.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как время в карантине проводят Роналду, Месси, Неймар и другие известные футболисты.

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